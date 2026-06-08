391 нарушение правил ЕНТ выявлено за четыре недели — Миннауки РК

С начала основного ЕНТ-2026 около 187 тысяч раз проведено тестирование, при этом 67% абитуриентов преодолели пороговый балл, а средний результат составил 64 балла, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

— По итогам четвертой недели 67% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 64 балла. Максимальный результат — 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области. Особое внимание уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями. В ЕНТ приняли участие 556 абитуриентов с ООП, — отметили в МНВО РК.

Также абитуриенты имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования. Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

По данным Министерства, за четыре недели проведения ЕНТ выявлено 391 нарушений правил. 246 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов. Еще 145 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы. Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ-2026 будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года. В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы.

— Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений, — подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось, более 280 нарушений правил зафиксировали за три недели проведения ЕНТ. Напомним, министр науки и высшего образования Саясат Нурбек прокомментировал предложение депутата перепроверять выпускников, набравших максимальные 140 баллов на ЕНТ, на академическую честность.