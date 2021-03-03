39 объектов предпринимательства участвуют в проекте «Ashyq» в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 39 объектах предпринимательства в Нур-Султане реализуется проект «Ashyq». Об этом сообщила главный санитарный врач столицы Сархат Бейсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и поддержки объектов предпринимательства в период введения ограничительных мероприятий в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан «О проведении пилота по внедрению мобильного приложения «Ashyq» на объектах предпринимательства в городах Нур-Султан, Алматы, и Караганда» в городе Нур-Султан начата реализация пилотного проекта «Ashyq».

«Проект реализуется на следующих объектах предпринимательства: фитнес-клубы, спа-центры, сауны, бассейны, компьютерные клубы (за исключением лиц до 18 лет), боулинг-клубы. На сегодняшний день в городе Нур-Султан в пилотном проекте участвуют 39 объектов предпринимательства. Хотелось бы обратить внимание, что данный проект обеспечивает дополнительные меры безопасности для здорового населения. Поэтому для нас, как сотрудников сферы здравоохранения, он особенно значим», - сказала главный санитарный врач Нур-Султана на онлайн-брифинге в акимате.

Она отметила, что неоднократно сотрудники мониторинговых групп сталкивались с фактами нарушения режима самоизоляции и домашнего карантина. Заболевшие или близкоконтактные люди, нарушая предписания санитарных врачей, посещают общественные места, таким образом, создавая угрозу распространения вируса.

«Этот проект позволяет распознавать статус-COVID посетителя при входе на объекты, участвующие в пилотном проекте «Ashyq» и направлен на выявление людей, которые нарушают режим домашней самоизоляции. Таким образом, они создают опасность для других. Вход на объекты осуществляется через мобильное приложение «Ashyq», которое можно скачать через AppStore и PlayMarket. Нужно отсканировать QR-код объекта, потом ввести свой ИИН. За счет использования QR-кодов и интеграции с общей базой тестов на коронавирус сегодня определяют статус посетителя, посещающего объект пилотного проекта», - добавила Сархат Бейсенова.

На объектах предпринимательства участвующих в пилоте применяются следующие критерии ограничения работы социально-экономических объектов:

- в регионах с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (красная зона) применяются критерии ограничения работы социально-экономических объектов для умеренного уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона);

- в регионах с умеренным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией (желтая зона) предъявляются критерии ограничения работы социально-экономических объектов низкого уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией (зеленая зона).

Допуск посетителей на объекты предпринимательства участвующих в пилоте осуществляется при условии сканирования ими на входе специального QR-кода для определения статуса посетителя для предъявления на входе или выходе из помещения:

- «зеленый» статус – посетитель обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19;

- «синий» статус – отсутствует результат ПЦР-тестирования, не числится как контактный с больным COVID-19;

- «желтый» статус – обозначен в базе данных как контактный с больным COVID-19;

- «красный» статус – зарегистрирован в базе с положительным результатом на COVID-19. При отсутствии смартфона у посетителя, сотрудник объекта предпринимательства проверяет статус посетителя в информационной системе с его согласия.