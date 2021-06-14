39 новых водохранилищ планируют построить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане планируют построить 39 новых водохранилищ в девяти регионах. Об этом сообщил глава Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министр отметил, что в Казахстане предусмотрено восстановление 41 аварийного водохранилища, из которых в период с 2017-2019 годы сданы в эксплуатацию 10 объектов, а два завершены в 2020 году. В 2021 году планируется завершить еще 8 объектов. Оставшиеся 21 объект будут реализованы до 2025 года.

«Запланировано строительство 39 новых водохранилищ в 9 регионах с общим объемом 3,6 млрд кубометров в год. В этом году завершается строительство водохранилища Кенсай-Коскорган в Туркестанской области. Строительство водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов, ввести в оборот 394 тысячи гектаров новых орошаемых земель, создать более 129 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве; снять зависимость от объемов воды трансграничных рек: до 30% - Кыргызстан, до 25% - Узбекистан, до 15% - Российская Федерация», - рассказал министр экологии.

В ходе отчетной встречи министр проинформировал, что в целях исполнения поручения Главы государства по учету воды, в 2020 году реализован пилотный проект по цифровизации магистрального канала «К-19» протяженностью 12 км в Мактааральском районе Туркестанской области.

Ранее министр сообщил, что по поручению Главы государства в стране разрабатывается комплексная программа по посадке саксаула.