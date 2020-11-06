39 новых водохранилищ планируют построить в девяти регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2023 года планируется реконструировать более двух тысяч километров оросительных сетей. Также по стране запланировано строительство 39 новых водохранилищ. Об этом сообщил глава Министерства экологии РК Магзум Мирзагалиев в ходе правительственного часа в Сенате под председательством заместителя председателя Аскара Шакирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В госпрограмме по развитию агропромышленного комплекса на 2017-2021 годы предусмотрено восстановление 41 аварийного водохранилища, из которых в период с 2017-2019 годы сданы в эксплуатацию 10 объектов, а 2 будут завершены в этом году. В 2021 году планируется завершить еще 8 объектов. Остальные 21 объект будут реализованы до 2025 года», - сказал министр.

По информации Магзума Мирзагалиева, запланировано строительство 39 новых водохранилищ в девяти регионах с общим объемом 3,6 млрд кубических метров в год. Для их реализации необходимо 115 млрд тенге.

«Строительство водохранилищ позволит снизить угрозу паводковых явлений для 70 населенных пунктов; ввести в оборот новые орошаемые земли – 394 тысячи га; создать более 129 тысяч рабочих мест в сельском хозяйстве; снять зависимость от объемов воды трансграничных рек: до 30% - Кыргызстан, до 25% - Узбекистан, до 15% - Российская Федерация», - отметил министр.