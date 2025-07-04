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    13:48, 04 Июль 2025 | GMT +5

    39 месторождений выставили на аукцион в Казахстане

    Министерство промышленности и строительства РК объявило о проведении электронного аукциона по 39 месторождениям, содержащим запасы твердых полезных ископаемых. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.

    земля, степь, поле
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Заявки на участие принимаются со 2 июля по 2 сентября текущего года посредством единой платформы недропользователей «minerals.e-qazyna.kz».

    Электронный аукцион состоится 19 сентября на единой платформе недропользователей «minerals.e-qazyna.kz».

    На электронном аукционе будут представлены следующие участки по добыче твердых полезных ископаемых:

    1. Каскабулак, Абайская область — золотосодержащие,

    2. Мамонтовское, ВКО — золото-кварцевые,

    3. Каинды, Актюбинская — асбест,

    4. Геофизическое 3, Актюбинская область — асбест,

    5. Геофизическое 4, Актюбинская область — асбест,

    6. Промежуточное, Улытауская область — марганцевые руды,

    7. Тогай-1, Карагандинская область — железная руда,

    8. Тогай-2, Карагандинская область — железная руда,

    9. Биркси, Карагандинская область — свинец, цинк, серебро,

    10. Июльское, Актюбинская область — асбест,

    11. Жила 31, Абайская область — золотосульфидные окисленные руды,

    12. Ново-Березовское, ВКО-полиметаллические руды,

    13. Болдыколь, Абайская область — золото (коры выветривания),

    14. Загадка уч. (Бакырчикское рудное поле), Абайская область — золотосульфидные окисленные руды,

    15. Березовское, ВКО — полиметаллические руды,

    16. Батамшинсоке, Актюбинская область — никель, кобальт,

    17. Шелектинское, Актюбинская область- никель, кобальт,

    18. Чуулдак, участок 1, Актюбинская область — марганец,

    19. Чанды-Булак уч. (р.Кальджир), ВКО — россыпь золота,

    20. Большая Буконь, ВКО — россыпь золота,

    21. Харьковское (уч 1 и 2), Харьковское (уч 3 и 4), Костанайская область — уголь,

    22. Акшокы III (Западная жила), Акшокы III (Восточная жила), Улытау — жильный кварц,

    23. Щербаковское, Актюбинская область — никель, кобальт,

    24. ТМО Шламонакопители № 1, ВКО — золото, свинец, цинк, медь, серебро,

    25. ТМО Шламонакопители № 2, ВКО — золото, свинец, цинк, медь, серебро,

    26. Челак-Карасу, Карагандинская область — барит,

    27. Восточно-Шандашинское, Актюбинская область-никель, кобальт,

    28. Ново-Шандашинское, Актюбинска область — никель, кобальт,

    29. Кзыл-Каинское, Актюбинская область — никель, кобальт,

    30. Кокпектинское, Актюбинская область — никель, кобальт,

    31. Богембай, Акмолинская область — уголь,

    32. Ушбулак, ВКО — родиуст-асбест,

    33. Месторождение 94, Атырауская область — борные руды,

    34. Майбулак Восточный, Жамбылская область — кварцево-сульфидные,

    35. Северо-Леонидовское, Костанайская область — золото,

    36. Шаханский, Карагандинская область — уголь,

    37. Березовское, Акмолинская и Северо-Казахстанская области — свинец, цинк, серебро, золото,

    38. Белогорское, ВКО — пегматитный, жилы,

    39. Сеным, Жетысуская область — золото.

    Напомним, в Казахстане уже функционирует Единая платформа недропользования, на которой было оцифровано 22 государственные услуги в сфере геологии и недропользования. До конца текущего года планируется реализовать проект по обработке геологических отчетов и формированию базы геологической изученности с помощью искусственного интеллекта.

    Теги:
    Добыча Промышленность Министерство промышленности и строительства Месторождение
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
    Автор
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