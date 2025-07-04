39 месторождений выставили на аукцион в Казахстане

Заявки на участие принимаются со 2 июля по 2 сентября текущего года посредством единой платформы недропользователей «minerals.e-qazyna.kz».

Электронный аукцион состоится 19 сентября на единой платформе недропользователей «minerals.e-qazyna.kz».

На электронном аукционе будут представлены следующие участки по добыче твердых полезных ископаемых:

1. Каскабулак, Абайская область — золотосодержащие,

2. Мамонтовское, ВКО — золото-кварцевые,

3. Каинды, Актюбинская — асбест,

4. Геофизическое 3, Актюбинская область — асбест,

5. Геофизическое 4, Актюбинская область — асбест,

6. Промежуточное, Улытауская область — марганцевые руды,

7. Тогай-1, Карагандинская область — железная руда,

8. Тогай-2, Карагандинская область — железная руда,

9. Биркси, Карагандинская область — свинец, цинк, серебро,

10. Июльское, Актюбинская область — асбест,

11. Жила 31, Абайская область — золотосульфидные окисленные руды,

12. Ново-Березовское, ВКО-полиметаллические руды,

13. Болдыколь, Абайская область — золото (коры выветривания),

14. Загадка уч. (Бакырчикское рудное поле), Абайская область — золотосульфидные окисленные руды,

15. Березовское, ВКО — полиметаллические руды,

16. Батамшинсоке, Актюбинская область — никель, кобальт,

17. Шелектинское, Актюбинская область- никель, кобальт,

18. Чуулдак, участок 1, Актюбинская область — марганец,

19. Чанды-Булак уч. (р.Кальджир), ВКО — россыпь золота,

20. Большая Буконь, ВКО — россыпь золота,

21. Харьковское (уч 1 и 2), Харьковское (уч 3 и 4), Костанайская область — уголь,

22. Акшокы III (Западная жила), Акшокы III (Восточная жила), Улытау — жильный кварц,

23. Щербаковское, Актюбинская область — никель, кобальт,

24. ТМО Шламонакопители № 1, ВКО — золото, свинец, цинк, медь, серебро,

25. ТМО Шламонакопители № 2, ВКО — золото, свинец, цинк, медь, серебро,

26. Челак-Карасу, Карагандинская область — барит,

27. Восточно-Шандашинское, Актюбинская область-никель, кобальт,

28. Ново-Шандашинское, Актюбинска область — никель, кобальт,

29. Кзыл-Каинское, Актюбинская область — никель, кобальт,

30. Кокпектинское, Актюбинская область — никель, кобальт,

31. Богембай, Акмолинская область — уголь,

32. Ушбулак, ВКО — родиуст-асбест,

33. Месторождение 94, Атырауская область — борные руды,

34. Майбулак Восточный, Жамбылская область — кварцево-сульфидные,

35. Северо-Леонидовское, Костанайская область — золото,

36. Шаханский, Карагандинская область — уголь,

37. Березовское, Акмолинская и Северо-Казахстанская области — свинец, цинк, серебро, золото,

38. Белогорское, ВКО — пегматитный, жилы,

39. Сеным, Жетысуская область — золото.

Напомним, в Казахстане уже функционирует Единая платформа недропользования, на которой было оцифровано 22 государственные услуги в сфере геологии и недропользования. До конца текущего года планируется реализовать проект по обработке геологических отчетов и формированию базы геологической изученности с помощью искусственного интеллекта.