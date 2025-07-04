39 месторождений выставили на аукцион в Казахстане
Министерство промышленности и строительства РК объявило о проведении электронного аукциона по 39 месторождениям, содержащим запасы твердых полезных ископаемых. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу министерства.
Заявки на участие принимаются со 2 июля по 2 сентября текущего года посредством единой платформы недропользователей «minerals.e-qazyna.kz».
Электронный аукцион состоится 19 сентября на единой платформе недропользователей «minerals.e-qazyna.kz».
На электронном аукционе будут представлены следующие участки по добыче твердых полезных ископаемых:
1. Каскабулак, Абайская область — золотосодержащие,
2. Мамонтовское, ВКО — золото-кварцевые,
3. Каинды, Актюбинская — асбест,
4. Геофизическое 3, Актюбинская область — асбест,
5. Геофизическое 4, Актюбинская область — асбест,
6. Промежуточное, Улытауская область — марганцевые руды,
7. Тогай-1, Карагандинская область — железная руда,
8. Тогай-2, Карагандинская область — железная руда,
9. Биркси, Карагандинская область — свинец, цинк, серебро,
10. Июльское, Актюбинская область — асбест,
11. Жила 31, Абайская область — золотосульфидные окисленные руды,
12. Ново-Березовское, ВКО-полиметаллические руды,
13. Болдыколь, Абайская область — золото (коры выветривания),
14. Загадка уч. (Бакырчикское рудное поле), Абайская область — золотосульфидные окисленные руды,
15. Березовское, ВКО — полиметаллические руды,
16. Батамшинсоке, Актюбинская область — никель, кобальт,
17. Шелектинское, Актюбинская область- никель, кобальт,
18. Чуулдак, участок 1, Актюбинская область — марганец,
19. Чанды-Булак уч. (р.Кальджир), ВКО — россыпь золота,
20. Большая Буконь, ВКО — россыпь золота,
21. Харьковское (уч 1 и 2), Харьковское (уч 3 и 4), Костанайская область — уголь,
22. Акшокы III (Западная жила), Акшокы III (Восточная жила), Улытау — жильный кварц,
23. Щербаковское, Актюбинская область — никель, кобальт,
24. ТМО Шламонакопители № 1, ВКО — золото, свинец, цинк, медь, серебро,
25. ТМО Шламонакопители № 2, ВКО — золото, свинец, цинк, медь, серебро,
26. Челак-Карасу, Карагандинская область — барит,
27. Восточно-Шандашинское, Актюбинская область-никель, кобальт,
28. Ново-Шандашинское, Актюбинска область — никель, кобальт,
29. Кзыл-Каинское, Актюбинская область — никель, кобальт,
30. Кокпектинское, Актюбинская область — никель, кобальт,
31. Богембай, Акмолинская область — уголь,
32. Ушбулак, ВКО — родиуст-асбест,
33. Месторождение 94, Атырауская область — борные руды,
34. Майбулак Восточный, Жамбылская область — кварцево-сульфидные,
35. Северо-Леонидовское, Костанайская область — золото,
36. Шаханский, Карагандинская область — уголь,
37. Березовское, Акмолинская и Северо-Казахстанская области — свинец, цинк, серебро, золото,
38. Белогорское, ВКО — пегматитный, жилы,
39. Сеным, Жетысуская область — золото.
Напомним, в Казахстане уже функционирует Единая платформа недропользования, на которой было оцифровано 22 государственные услуги в сфере геологии и недропользования. До конца текущего года планируется реализовать проект по обработке геологических отчетов и формированию базы геологической изученности с помощью искусственного интеллекта.