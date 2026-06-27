39-летний мужчина утонул в Акмолинской области

По информации пресс-службы ДЧС региона, трагедия произошла 26 июня в Целиноградском районе Акмолинской области.

— Мужчина, 1987 г. р., отдыхал вместе с компанией. Купался в запрещенном для купания месте на Кояндинском водохранилище. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, — поделился подробностями произошедшего официальный представитель ДЧС региона Ерсаин Койшибаев.

Купаясь, мужчина ушел под воду. Самостоятельно найти его отдыхающие не смогли. Тело погибшего было извлечено водолазами города Астаны.

Напомним, ранее сообщалось, что после длительных поисков на Каспии найдено тело утонувшего мужчины.