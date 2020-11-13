39 ДТП из-за снега произошло за ночь в Алматы: два человека погибли
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за ночь из-за снега произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.
«Только со вчерашнего вечера в Алматы произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, 9 из них с пострадавшими. К сожалению, два факта со смертельным исходом», - сообщили в пресс-службе полиции.
Как отметили в ведомстве, ухудшение погодных условий в первую очередь сказывается на дорожной обстановке в целом. В этой связи, департамент полиции Алматы обращается к водителям и призывает их приготовить свои транспортные средства, «переобуть» колеса в зимнюю резину.
Полиция также призывает соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры.Напомним, в Алматы за ночь выпало 4-7 сантиметров, в горных районах — 10-12 сантиметров снега.
- В хищении 5,4 млрд тенге подозревается экс-руководство TengriBank
- В Алматы за ночь выпало семь сантиметров снега
- Ссора супругов закончилась поножовщиной в Акмолинской области
- 100 ДТП за день снегопада случилось в Нур-Султане
- Анонс наиболее важных событий в Казахстане 13 ноября
- Смертельное ДТП случилось в Алматы
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана