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39 ДТП из-за снега произошло за ночь в Алматы: два человека погибли

13 Ноября 2020 10:04
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39 ДТП из-за снега произошло за ночь в Алматы: два человека погибли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за ночь из-за снега произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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«Только со вчерашнего вечера в Алматы произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, 9 из них с пострадавшими. К сожалению, два факта со смертельным исходом», - сообщили в пресс-службе полиции.

Как отметили в ведомстве, ухудшение погодных условий в первую очередь сказывается на дорожной обстановке в целом. В этой связи, департамент полиции Алматы обращается к водителям и призывает их приготовить свои транспортные средства, «переобуть» колеса в зимнюю резину.

Полиция также призывает соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры.

Напомним, в Алматы за ночь выпало 4-7 сантиметров, в горных районах — 10-12 сантиметров снега.
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#Алматы   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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