39 ДТП из-за снега произошло за ночь в Алматы: два человека погибли

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы за ночь из-за снега произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

«Только со вчерашнего вечера в Алматы произошло 39 дорожно-транспортных происшествий, 9 из них с пострадавшими. К сожалению, два факта со смертельным исходом», - сообщили в пресс-службе полиции.

Как отметили в ведомстве, ухудшение погодных условий в первую очередь сказывается на дорожной обстановке в целом. В этой связи, департамент полиции Алматы обращается к водителям и призывает их приготовить свои транспортные средства, «переобуть» колеса в зимнюю резину.

Полиция также призывает соблюдать правила дорожного движения и повышать уровень водительской культуры.