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    18:27, 24 Январь 2024 | GMT +6

    39 человек погибли при пожаре в Китае

    пожар
    Фото: InfoResist

    39 человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в китайской провинции Цзянси, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Днем 24 января в 15:30 в одном из многоэтажных домов в городе Синьюй провинции Цзянси начался пожар. Спасательные работы продолжаются, причины инцидента выясняются.

    Как сообщает издание The Paper, в результате происшествия погибли 39 человек, девять получили ранения, некоторые люди до сих пор остаются в ловушке в здании.  

    Теги:
    Пожар Китай КНР Мировые новости
    Руслан Сулейменов
    Автор
    Руслан Сулейменов
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