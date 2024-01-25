39 человек погибли при пожаре в Китае

39 человек погибли при пожаре в многоэтажном доме в китайской провинции Цзянси, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Днем 24 января в 15:30 в одном из многоэтажных домов в городе Синьюй провинции Цзянси начался пожар. Спасательные работы продолжаются, причины инцидента выясняются.

Как сообщает издание The Paper, в результате происшествия погибли 39 человек, девять получили ранения, некоторые люди до сих пор остаются в ловушке в здании.