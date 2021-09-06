08:00, 06 Сентябрь 2021 | GMT +6
3897 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3897 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 330,
город Алматы - 1085,
город Шымкент - 79,
Акмолинская область - 234,
Актюбинская область - 67,
Алматинская область - 279,
Атырауская область - 120,
Восточно-Казахстанская область - 148,
Жамбылская область - 95,
Западно-Казахстанская область - 83,
Карагандинская область - 492,
Костанайская область - 215,
Кызылординская область - 79,
Мангистауская область - 209,
Павлодарская область - 255,
Северо-Казахстанская область - 74,
Туркестанская область - 53.
Всего в стране выявлено 816896 заболевших.