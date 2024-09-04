385 объектов госсобственности и квазигосcектора переданы в конкурентную среду

В Комплексный план приватизации на 2021-2025 годы включены 637 объектов государственной собственности и квазигосударственного сектора, передает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан.

Из включенных в комплексный план приватизации 637 объектов - 5 объектов республиканской собственности, 219 объектов коммунальной собственности, 265 объектов нацхолдингов и компаний, 148 объектов СПК.

В Комплексный план внесены следующие изменения и дополнения:

1) согласно ППРК от 13 марта 2021 года № 133 исключены 3 объекта ФНБ «Самрук-Казына» (АО «Казахтелеком» и его дочерние организации ТОО «Нурсат+» и ООО «КТ-АйИкс»);

2) согласно ППРК от 24 декабря 2021 года № 934 исключены 15 объектов (6 объектов коммунальной собственности города Алматы и 9 объектов АО «ФНБ «Самрук-Казына» из периметра материнских компаний); включены 3 объекта (1 объект СПК «Astana» и 2 объекта ФНБ «Самрук-Казына»);

3) согласно ППРК от 2 августа 2022 года № 523 исключены 217 социально значимых, в том числе стратегически важных объектов, и включен 171 объект (по предложениям АЗРК (11) и АО «ФНБ «Самрук-Қазына» (160);

4) согласно ППРК от 7 декабря 2022 года № 989 – исключен 1 объект ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «Вагоностроительный завод «Тұлпар») и включен 1 объект ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «Завод по строительству пассажирских вагонов»);

5) согласно ППРК от 28 февраля 2023 года № 165 – исключены 6 объектов республиканской собственности (1), коммунальной собственности (3), СПК (2);

6) согласно ППРК от 1 июля 2023 года № 535 – исключены 11 объектов республиканской собственности (1), коммунальной собственности (8), СПК (2);

7) согласно ППРК от 8 декабря 2023 года № 1093 – исключен 1 объект коммунальной собственности города Шымкента;

8) согласно ППРК от 11 января 2024 года № 4 – исключен 1 объект ФНБ «Самрук-Казына» (АО «КазМунайГаз-сервис NS») и включен 1 объект АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (ТОО «East copper»);

9) согласно ППРК от 11 марта 2024 года № 158 – исключены 23 объекта коммунальной собственности (19) и СПК (4) и включен 1 объект ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»);

10) согласно ППРК от 25 июня 2024 года № 498 – включен 1 объект АО «НК «Казахстан инжиниринг» (АО «Уральский завод «Зенит»).

11) согласно ППРК от 15 августа 2024 года № 658 – включен 1 объект ФНБ «Самрук-Казына» (ТОО «GPC Investment»).

Исполнение комплексного плана

Согласно данным веб-портала реестра государственного имущества по состоянию на 20 августа 2024 года из 637 объектов комплексного плана:

385 объектов на сумму 39 9 ,7 млрд тенге переданы в конкурентную среду, в том числе: 3 объекта республиканской собственности на сумму 6,4 млрдтенге, 144 объекта коммунальной собственности на сумму 9,5 млрд тенге, 127 объектов нацхолдингов и компаний на сумму 382,5 млрд тенге (включая IPO/ SPO АО «НК «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана» и АО «KEGOC»), 111 объектов СПК на сумму 1,3 млрд тенге;

переданы в конкурентную среду, в том числе: 3 объекта республиканской собственности на сумму 6,4 млрдтенге, 144 объекта коммунальной собственности на сумму 9,5 млрд тенге, 127 объектов нацхолдингов и компаний на сумму 382,5 млрд тенге (включая IPO/ SPO АО «НК «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана» и АО «KEGOC»), 111 объектов СПК на сумму 1,3 млрд тенге; 67 объектов направлены на реорганизацию/ликвидацию;

направлены на реорганизацию/ликвидацию; 22 объекта находятся на торгах;

находятся на торгах; 163 объекта находятся на предпродажной подготовке.

Исполнение комплексного плана в части реализации, реорганизации и ликвидации составляет 71%. При этом выставляемость объектов комплексного плана составила 74%.

Ранее о проблемах приватизации гособъектов в Казахстане рассказали в Агентстве по защите и развитию конкуренции РК.