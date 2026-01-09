384 млн тенге распланировали неэффективно социальные центры Атырау

В ходе проверки были зафиксированы случаи завышенного или заниженного начисления заработной платы сотрудникам, искажения финансовой отчётности, а также необоснованной выплаты премий.

По итогам проверки установлено, что выявленные финансовые нарушения составляют около 29 млн тенге. При этом 384 млн тенге были неэффективно запланированы, а 2,4 млн тенге — использованы нецелесообразно.

Кроме того, аудит показал, что мероприятия по повышению квалификации сотрудников проводились несвоевременно, имелся дефицит лекарственных средств, складские помещения не соответствовали установленным требованиям, а оборудование, приобретённое за счёт бюджетных средств, не вводилось в эксплуатацию.

Проверка охватила деятельность Сарайшыкского и Кульсаринского психоневрологических интернатов-домов, подведомственных Управлению координации занятости и социальных программ Атырауской области, интерната для детей-инвалидов с психоневрологическими нарушениями, областного интерната для пожилых людей и инвалидов, а также областного центра реабилитации инвалидов за 2022, 2023 и 2024 годы.

— По результатам проверки в адрес четырёх центров будут направлены обязательные предписания, а в адрес управления — соответствующие рекомендации. Должностные лица, допустившие нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности, а также будут приняты профилактические меры на будущее. На сегодняшний день устранено 75,6% выявленных нарушений, — сообщил член Ревизионной комиссии по Атырауской области Болат Анжанов.

Аудиторы также подробно остановились на отдельных выявленных нарушениях. Так, в 2024 году центр оказания специальных социальных услуг № 1 выплатил премии на сумму 319 тыс. тенге сотрудникам, имеющим дисциплинарные взыскания. Центр оказания специальных социальных услуг № 2 в том же году направил 825 тыс. тенге на содержание объектов, не состоящих на его балансе, что является примером неэффективного использования бюджетных средств.

Руководитель Управления координации занятости и социальных программ Атырауской области Полымбет Хасанов пообещал в дальнейшем организовать системную работу. Кроме того, в ходе проверки особое внимание было уделено материально-техническому состоянию центров. В частности, установлено, что в ряде учреждений степень износа отдельного оборудования достигла 100%.

По результатам аудита зафиксировано 13 случаев нарушений требований Трудового кодекса Республики Казахстан, законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также нормативных требований к лекарственным средствам и медицинским изделиям. В связи с этим на центры были наложены штрафы на общую сумму свыше 1,1 млн тенге.

Напомним, ранее мы сообщали, что по результатам 32 аудитов, проведённых в прошлом году по стране, к дисциплинарной ответственности были привлечены более 200 должностных лиц.