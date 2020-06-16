383 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане, прирост составил 2,6%

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 383 заболевших коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

На 23:59 час. 15 июня 2020 года прирост составил 2,6%.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 104 (3,8%)

Карагандинская область - 50 (3,3%)

город Алматы - 34 (1,1%)

Павлодарская область - 34 (9,7%)

город Шымкент - 25 (2,2)

Западно-Казахстанская область - 24 (2,5%)

Мангистауская область - 18 (4,7%)

Атырауская область - 14 (1,1%)

Костанайская область - 13 (5,9%)

Алматинская область - 12 (2,3%)

Акмолинская область - 10 (5,1%)

Туркестанская область - 10 (2,2%)

Актюбинская область - 10 (1,9%)

Жамбылская область - 9 (1,8%)

Кызылординская область - 7 (1,4%)

Северо-Казахстанская область - 6 (5,4%)

Восточно-Казахстанская область - 3 (1,1%)

Всего в стране выявлено 15192 заболевших.