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    17:45, 12 Март 2021 | GMT +6

    38 тысяч гектаров земли вернули в госсобственность в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году выявили 15 тысяч гектаров земли сельхозназначения, которая не используется по назначению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге руководитель управления сельского хозяйства и земельных отношений Ерболат Бекшенов рассказал, что по всем земельным участкам провели проверки, выписали предписания по устранению нарушений. Если меры не будут приняты, земли вернут в госсобственность.

    «За прошлый год в государственную собственность вернули неиспользуемые земли общей площадью в 38 тысяч га. В том числе 12 тысяч га – в судебном порядке, по 26 тысячам – расторгли договоры аренды. Через конкурсы предоставили 141 тысячу га земель сельхозназначения, из которых 111 тысяч га – пастбища», - сказал Е.Бекшенов.

    Общая площадь земель Северо-Казахстанской области составляет 9,8 млн га. Из них 7,3 млн га - земли сельскохозяйственного назначения. В землях запаса числится 570 тысяч га.


    Теги:
    Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область
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