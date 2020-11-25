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38 студенческих общежитий построят до конца 2022 года в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
25 Ноября 2020, 13:45
38 студенческих общежитий построят до конца 2022 года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинский городской филиал Молодежного крыла «Jas Otan» партии «Nur Otan» провел мониторинг качества строительства новых студенческих общежитий в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На текущий момент одной из проблем молодежи Алматы является нехватка студенческих общежитий.

Так, в рамках «5 социальных инициатив» одной из главных задач является увеличение количества мест проживания студентов и постройка новых современных зданий, отвечающих всем международным требованиям, в которых у молодежи будут все условия для получения знаний и комфортного проживания.

В рамках «5 социальных инициатив» до конца 2022 года в Алматы планируется построить 38 общежитий в 25 вузах на 16 тысяч мест.

Алматинские вузы планомерно работают над обеспечением жильем своих студентов. С момента реализации программы в городе завершилось строительство 4 общежитий на 1377 мест. В текущем году Каспийский университет завершил полноценную реконструкцию студенческого общежития на 200 мест, Евразийская юридическая академия имени Д. Кунаева до конца года сдает в пользование современное общежитие на 100 мест. Также начато строительство общежитий в Казахском национальном университете имени аль-Фараби (1260 мест) и КазНПУ имени Абая (370 мест).

Алматинский городской филиал Молодежного крыла «Jas Otan» на постоянной основе держит на контроле качественное исполнение третьего направления «5 социальных инициатив»: создание благоприятных условий для студенческой молодежи.

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Нынешний мониторинг по качеству строительства и реконструкции студенческих общежитий проведен в двух высших учебных заведениях, а именно в Академии имени Д. Кунаева и Каспийском университете.

По словам подрядчика, полная сдача общежития Академии имени Д. Кунаева планируется на конец текущего года. По предварительной оценке, строительные работы выполнены качественно и соответствуют всем стандартам. В общежитии Каспийского университета полноценно завершена реконструкция здания, выведены отдельные санузлы в каждую комнату, вся мебель и бытовая техника обновлена. Созданы благоприятные условия для проживания иногородних студентов.

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Алматы   Образование   Вузы   Нур Отан   Строительство   Жилье  
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