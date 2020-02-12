38 многоквартирных жилых домов построят в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков отчитался перед областным общественным советом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Перед нами стоит задача до 2024 года обеспечить реализацию качественных инвестпроектов с открытием постоянных рабочих мест, — заявил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков на расширенном заседании общественного совета Павлодарской области. – В 2020 году планируется привлечение свыше 500 миллиардов тенге. Ожидается запуск 8 проектов с созданием более 1000 рабочих мест».

Встреча с участием членов павлодарского областного общественного совета и председателями его районных ячеек состоялась в Доме дружбы. В первую очередь Абылкаир Скаков отметил положительный рост экономики региона, а затем рассказал о проделанной работе по привлечению инвестиций. В 2019 году в Павлодарскую область вложили 495 миллиардов тенге инвестиций, что на 16,1 процента выше, чем в 2018 году. 80 процентов всех инвестиций – частные.

«Экономика области выросла на три процента, а объём произведённой продукции составил почти два триллиона тенге, — подчеркнул аким Павлодарской области. — Промышленный сектор вносит наибольший вклад, его рост составил 102,4 процента. В горнодобывающем секторе в 1,2 раза увеличена добыча медных руд и концентрата на Бозшакольском ГОКе стабильный рост и в обрабатывающем секторе, где формируется двенадцать процентов республиканского объёма. Увеличено производство продуктов нефтепереработки на 2,9 процента, металлургии – на 2,6 процента, химии – на 10,7 процента, машиностроения – на 7,2 процента.

Как отметил А. Скаков, в Павлодарской области взяли курс на наращивание экспортного потенциала и на освоение новых рынков сбыта, о чём в Послании народу Казахстана говорил Касым-Жомарт Токаев. В ближайшие два года планируется открыть несколько новых экспортоориентированных производств: выпуск присадок к дизельному топливу, производство коронок для ковшей, микросферы и технического кремния.

«На 2020 год из бюджета направлено порядка 54,5 миллиарда тенге на строительство и реконструкцию 140 объектов по госпрограммам «Нурлы жер», «Нурлы Ертыс», «Развитие регионов», «ДКБ-2020» и другим, — сказал глава региона. — В результате, обеспеченность жильём на одного проживающего составит 22,9 квадратных метра. Будет построено 38 многоквартирных жилых домов; перед акимами городов и районов я поставил задачу по активизации работы с частными застройщиками».

Абылкаир Скаков отметил, что в Павлодарской области сократят все непродуктивные расходы. Это касается приобретения транспорта и мебели, проведения различных форумов, семинаров и конференций. Региональный бюджет обещают пересмотреть уже в ближайшее время.

«Сейчас по поручению Елбасы мы разрабатываем новые программы развития территории области, городов и районов до 2025 года, — заявил аким Павлодарской области. — Принципиальное отличие новых программ - в том, что они направлены на решение вопросов, волнующих население. К концу года проект новой программы будет представлен на рассмотрение общественных советов».