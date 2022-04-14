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    08:14, 14 Апрель 2022 | GMT +6

    38 казахстанцев выздоровели от КВИ за сутки

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 38 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 6,

    в городе Алматы - 19,

    в Алматинской области - 2,

    в Атырауской области - 2,

    в ЗКО - 1,

    в Карагандинской области - 6,

    в Костанайской области - 2,

    Всего в стране выздоровело 1 290 758 человек от COVID-19.

    Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля 2022 года, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

    Как сообщалось ранее, 16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Минздрав РК
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