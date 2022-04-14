38 казахстанцев выздоровели от КВИ за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 38 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 6,

в городе Алматы - 19,

в Алматинской области - 2,

в Атырауской области - 2,

в ЗКО - 1,

в Карагандинской области - 6,

в Костанайской области - 2,

Всего в стране выздоровело 1 290 758 человек от COVID-19.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля 2022 года, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.

Как сообщалось ранее, 16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки.

