08:14, 14 Апрель 2022 | GMT +6
38 казахстанцев выздоровели от КВИ за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане 38 человек выздоровели от коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram – канал МВК по нераспространению COVID – 19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 6,
в городе Алматы - 19,
в Алматинской области - 2,
в Атырауской области - 2,
в ЗКО - 1,
в Карагандинской области - 6,
в Костанайской области - 2,
Всего в стране выздоровело 1 290 758 человек от COVID-19.
Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 14 апреля 2022 года, все регионы Казахстана находятся в «зеленой» зоне.
Как сообщалось ранее, 16 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки.