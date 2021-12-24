38 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
ДАККА. КАЗИНФОРМ - 38 человек погибли в результате пожара, охватившего паром на реке Суганда в Бангладеш, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Reuters.
«На данный момент мы обнаружили 38 тел», - сказал старший сотрудник пожарной службы округа Джалокати на юге Бангладеша, где и произошёл пожар Калам Хосейн Бхуйян. Сообщается, что пожар возник около 3 часов ночи по местному времени.
Пожар начался в машинном отделении парома, который направлялся в Баргуну из Дакки через Джалокати.
Со слов администратора района Джалокати Зохора Али, число погибших может быть намного больше, поскольку в больницу поступило более 50 человек. Отмечается, что некоторые пассажиры считаются пропавшими без вести, некоторые находятся в критическом состоянии.
Причину возгорания еще предстоит выяснить.
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