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38 человек погибли, 43 получили ранения при пожаре в центре Йоханнесбурга

Автор:  
Жанна Нурмаганбетова
31 Августа 2023, 13:10
38 человек погибли, 43 получили ранения при пожаре в центре Йоханнесбурга Фото: @CityofJoburgZA/ X

ЙОХАННЕСБУРГ. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 38 человек погибли и 43 получили ранения в результате пожара, вспыхнувшего в многоэтажном здании в центре Йоханнесбурга - крупнейшего города Южно-Африканской Республики. Пресс-секретарь Службы по чрезвычайным ситуациям Йоханнесбурга Роберт Мулаудзи (Robert Mulaudzi) сообщил, что пожар в здании на углу улиц Альберта и Делверс начался сегодня около 01.30, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на news24.

По его словам, по прибытии пожарные эвакуировали жителей здания.

Пострадавшие в результате пожара были доставлены в больницу, а сотрудники Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий города Йоханнесбурга были привлечены к оказанию помощи пострадавшим.

Причина пожара пока не установлена.

Роберт Мулаудзи сообщил, что поисково-спасательная операция продолжается, и вполне вероятно, что число погибших будет расти, передает AP.

Власти заявили, что пожар почти полностью потушен, но дым все еще просачивался из окон здания.


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