+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: -7 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

20 Декабря 2021 08:01
Поделиться:
379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 379 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Новости по теме
456 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
Около 385 млн тенге карагандинский Фонд медстрахования направил на скрининги по выявлению рака молочной железы Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы 30-летие Независимости РК, борьба с COVID-19 и новшества в использовании пенсионных накоплений – обзор недели

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 66,

город Алматы - 30,

город Шымкент - 1,

Акмолинская область - 38,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 4,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 10,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 80,

Костанайская область - 16,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 51,

Северо-Казахстанская область - 64.

Всего в стране выявлены 983294 заболевших.



Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
Поделиться:
Новости по теме
456 человек выздоровели от COVID-19 в Казахстане
Около 385 млн тенге карагандинский Фонд медстрахования направил на скрининги по выявлению рака молочной железы
Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы
30-летие Независимости РК, борьба с COVID-19 и новшества в использовании пенсионных накоплений – обзор недели
Популярное
1 Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
2 Новые кадровые назначения в РК за неделю
3 24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
4 О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
5 13 случаев ковидной пневмонии зафиксировали в Казахстане
6 Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы
Читайте также
Около 385 млн тенге карагандинский Фонд медстрахования направил на скрининги по выявлению рака молочной железы
Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы
Свыше 150 рожденных в День Независимости малышей получили подарки в Нур-Султане
Новые кадровые назначения в РК за неделю
24 новых электровоза завезут в Казахстан в 2022 году
О шторме предупредили жителей 13 регионов Казахстана
13 случаев ковидной пневмонии зафиксировали в Казахстане
Благодаря Независимости моя мечта стала реальностью – врач из Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Умбет Шолпан
Умбет Шолпан
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив