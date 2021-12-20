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379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
20 Декабря 2021 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 379 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 66,
город Алматы - 30,
город Шымкент - 1,
Акмолинская область - 38,
Актюбинская область - 1,
Алматинская область - 4,
Атырауская область - 5,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Жамбылская область - 4,
Западно-Казахстанская область - 5,
Карагандинская область - 80,
Костанайская область - 16,
Кызылординская область - 1,
Мангистауская область - 3,
Павлодарская область - 51,
Северо-Казахстанская область - 64.
Всего в стране выявлены 983294 заболевших.
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