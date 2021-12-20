379 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 379 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 66,

город Алматы - 30,

город Шымкент - 1,

Акмолинская область - 38,

Актюбинская область - 1,

Алматинская область - 4,

Атырауская область - 5,

Восточно-Казахстанская область - 10,

Жамбылская область - 4,

Западно-Казахстанская область - 5,

Карагандинская область - 80,

Костанайская область - 16,

Кызылординская область - 1,

Мангистауская область - 3,

Павлодарская область - 51,

Северо-Казахстанская область - 64.

Всего в стране выявлены 983294 заболевших.



