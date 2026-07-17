3766 работников образования Туркестанской области остались без пенсионных отчислений: прокуратура вмешалась

Прокуратура Жетысайского района Туркестанской области добилась перечисления 33,8 млн тенге обязательных пенсионных взносов, которые своевременно не были выплачены работникам 41 организации образования, передает агентство Kazinform.

Как сообщили в районной прокуратуре, нарушения были выявлены в ходе надзорной деятельности по защите конституционных прав граждан.

Установлено, что районный отдел образования своевременно не перечислил обязательные пенсионные взносы за работников образовательных организаций. В результате 3766 сотрудников 41 учреждения образования не получили пенсионные отчисления на общую сумму 33,8 млн тенге.

По акту прокурорского надзора нарушения были полностью устранены. Все обязательные пенсионные взносы перечислены в полном объеме.