3766 работников образования Туркестанской области остались без пенсионных отчислений: прокуратура вмешалась
Прокуратура Жетысайского района Туркестанской области добилась перечисления 33,8 млн тенге обязательных пенсионных взносов, которые своевременно не были выплачены работникам 41 организации образования, передает агентство Kazinform.
Как сообщили в районной прокуратуре, нарушения были выявлены в ходе надзорной деятельности по защите конституционных прав граждан.
Установлено, что районный отдел образования своевременно не перечислил обязательные пенсионные взносы за работников образовательных организаций. В результате 3766 сотрудников 41 учреждения образования не получили пенсионные отчисления на общую сумму 33,8 млн тенге.
По акту прокурорского надзора нарушения были полностью устранены. Все обязательные пенсионные взносы перечислены в полном объеме.