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    3766 работников образования Туркестанской области остались без пенсионных отчислений: прокуратура вмешалась

    Прокуратура Жетысайского района Туркестанской области добилась перечисления 33,8 млн тенге обязательных пенсионных взносов, которые своевременно не были выплачены работникам 41 организации образования, передает агентство Kazinform.

    расчет пенсий
    Фото: kaboompics.com/Pexels

    Как сообщили в районной прокуратуре, нарушения были выявлены в ходе надзорной деятельности по защите конституционных прав граждан.

    Установлено, что районный отдел образования своевременно не перечислил обязательные пенсионные взносы за работников образовательных организаций. В результате 3766 сотрудников 41 учреждения образования не получили пенсионные отчисления на общую сумму 33,8 млн тенге.

    По акту прокурорского надзора нарушения были полностью устранены. Все обязательные пенсионные взносы перечислены в полном объеме.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Образование Нарушения Прокуратура Пенсия
    Динара Сугурбаева
    Динара Сугурбаева
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