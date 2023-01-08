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37 участков дорог в девяти областях Казахстана закрыты для транспорта

8 Января 2023, 22:33
37 участков дорог в девяти областях Казахстана закрыты для транспорта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дороги закрыты в девяти областях страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «НК «КазАвтоЖол».

По состоянию на 22:30 на 37 участках автодорог республиканского значения ограничено движение транспорта. Дороги закрыты в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.


По сообщению АО «НК «КазАвтоЖол», для ликвидации последствий непогоды днем и ночью ведется расчистка автомобильных дорог республиканского значения от снега и наледи.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области закрыто несколько участков автодорог. Закрыто движение и на дороге «Жезказган-Петропавловск». В курортном районе СКО тоже закрывают дороги. Движение для всех видов транспорта по всем направлениям закрыли на автодороге «Жезказган-Петропавловск» - от границы Акмолинской области до города Сергеевки района Шал акына, «Екатеринбург-Алматы» - от села Токсан Би до границы Акмолинской области и «Кокшетау-Рузаевка». В Актюбинской области закрытыми остаются 4 участка автодорог.


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