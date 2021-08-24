37 тонн сена сгорело в Жамбылской области

ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 24 августа в 4.07 часов утра на номер «101» Пожарной части №9 села Мерке Меркенского района поступило сообщение о возгорании сеновала на территории частного жилого дома по улице Низами села Мерке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС области в Instagram.

На место происшествия незамедлительно были направлены силы и средства Пожарной части №9. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев огонь был локализован в 4 часа 30 минут, а ликвидирован в 5 часов 10 минут. Таким образом, огонь не перекинулся на близ расположенный дом и хозяйственные постройки. Кроме того, на месте происшествия было из сарая выведено 17 голов крупнорогатого скота. Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Огнем было уничтожено 1700 тюков сена, что составляет 37 тонн.

​Сено легко загорается, а огонь с него может быстро перекинуться на жилые дома или другие строения. Поэтому:

-стог сена должен располагаться на расстоянии не менее 20 метров до линий электропередач и дорог и не менее 50 метров до зданий и сооружений;

-при скирдовании сена в открытом поле необходимо устройство минерализованных полос – это делается в целях ограничения распространения огня, не следует складировать все сено в одном месте;

- не курите вблизи мест хранения сена;

- не оставляйте детей без присмотра – детская шалость с огнем нередко является причиной возгорания сена.











