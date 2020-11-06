37 сельских населенных пунктов будут обеспечены чистой питьевой водой – Минэкологии РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об обеспечении питьевой водой населенных пунктов рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев на правительственном часе под председательством заместителя председателя Сената Аскара Шакирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Работу по водоснабжению питьевой водой ведет Министерство индустрии и инфраструктурного развития. Мы же по данному вопросу обеспечиваем эксплуатацию и развитие групповых водоводов, находящихся в республиканской собственности. На сегодня по республике насчитывается 74 групповых водопровода общей протяженностью 15,5 тысяч километров, из которых 37 находятся в республиканской собственности, и 37 в собственности акиматов», - заявил Магзум Мирзагалиев.

Министр отметил, что в 2019 году введены в эксплуатацию Майский и Беловодский групповые водопроводы в Павлодарской области, а также Жайрем-Каражалский - в Карагандинской области. В этом году будут завершены работы по групповым водопроводам: Каскеленский - в Алматинской области, Талапский и Жиделинский - в Кызылординской области, Пресновский - в Северо-Казахстанской области, Жымпитинский - в Западно-Казахстанской области.

«В результате около 46 тысяч жителей в 37 сельских населенных пунктах будут обеспечены чистой питьевой водой. Кроме того, в одном городе и 39 сельских населенных пунктах с 287 тысячами жителей будет реконструирована старая система подачи воды», - сообщил министр.

По информации Магзума Мирзагалиева, в этом году начато строительство трех групповых водопроводов: Макинск в Акмолинской области, Жаныс би в Актюбинской области и новая часть Эскулинского группового водопровода в Карагандинской области. Данные групповые водопроводы будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года.

Ранее министр сообщил о плане по строительству 39 новых водохранилищ в девяти регионах с общим объемом 3,6 млрд кубических метров в год.