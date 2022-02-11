37 поставщиков признали недобросовестными в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в прошлом году подали 53 иска в суд о признании поставщиков недобросовестными, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Глава региона Кумар Аксакалов на заседании акимата сообщил, что по итогам судебных разбирательств 37 поставщиков признаны недобросовестными.
«Из-за таких поставщиков страдает население и затягиваются сроки исполнения проектов. Месяцами идут судебные разбирательства, что существенно тормозит работу. Администраторы бюджетных программ должны усилить работу по своевременному реагированию и привлечению поставщиков к ответственности», - заявил К. Аксакалов.
Аким области уверен, что к работе по исполнению договоров, в частности
по капитальному ремонту и строительству объектов, необходимо привлекать больше общественности.
«Общественный контроль – самый лучший контроль. В каждом населенном пункте есть неравнодушные граждане. Надо их привлекать к мониторингу и контролю качества. Пусть смотрят, какой щебень, асфальт кладут, как выполняют работу, как исполняют по срокам. Мы же видим, что иногда и в грязь, и в дождь пытаются положить асфальт. Госконтроля физически не хватает. Нужен контроль общественный. Усиливайте эту работу», - сказал К. Аксакалов.
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