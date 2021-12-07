37 нетрезвых водителей выявили в одном из районов Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские выявили 37 нетрезвых водителей в одном из районов Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
С целью обеспечения соблюдения ПДД сотрудники Сайрамского районного управления полиции ежедневно проводят различные профилактические и рейдовые мероприятия. Полицейские предупреждают водителей о недопустимости превышения скорости, выезда на встречную полосу и управления автотранспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Всего же за 11 месяцев текущего года в Сайрамском районе стражи порядка выявили 37 фактов вождения в состоянии алкогольного опьянения.
К примеру, только за сутки сайрамские полицейские задержали на территории района пять нетрезвых водителей. По фактам нарушителей привлекли к ответственности по ст.608 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения», а собранные материалы направили в суд.
В результате, решением суда в соответствии со ст.608 КоАП двух водителей водворили на 15 суток административного ареста, еще двух – на 20 суток.
Кроме того, четырех автолюбителей лишили прав управления транспортными средствами сроком на семь лет. Пятого нетрезвого водителя по ст.608 ч.6 КоАП также водворили на 20 суток административного ареста.
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