37 нетрезвых водителей задержали в области Абай

Сотрудники полиции области Абай в ходе ОПМ «Безопасная дорога» выявили свыше 2200 нарушений правил дорожного движения, в том числе десятки случаев управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и выезда на встречную полосу, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz .

По данным полиции, за время проведения рейдов зарегистрировано 37 фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения, 90 случаев управления без водительского удостоверения, 17 отказов от прохождения медицинского освидетельствования и 119 фактов выезда на полосу встречного движения.

Кроме того, полицейские выявили 414 случаев эксплуатации технически неисправных автомобилей, 143 факта управления транспортом без обязательного технического осмотра, 340 нарушений, связанных с использованием мобильного телефона за рулем, и 931 случай непристегнутого ремня безопасности.

Также в ходе мероприятия пресечены 57 фактов эксплуатации автомобилей без государственных регистрационных номерных знаков, 29 нарушений правил перевозки пассажиров и 16 случаев управления транспортными средствами водителями, ранее лишенными права управления.

В департаменте полиции отметили, что оперативно-профилактическое мероприятие было направлено на снижение аварийности, предупреждение ДТП и повышение дисциплины среди участников дорожного движения. Правоохранители напомнили, что основными причинами тяжелых аварий остаются управление автомобилем в состоянии опьянения, выезд на встречную полосу, отсутствие права управления и отказ от медицинского освидетельствования.

Ранее стало известно, что водители старше 65 лет будут проходить медосмотр каждые два года в Казахстане.