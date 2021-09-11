08:00, 11 Сентябрь 2021 | GMT +6
3676 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3676 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 317,
город Алматы - 889,
город Шымкент - 151,
Акмолинская область - 202,
Актюбинская область - 178,
Алматинская область - 365,
Атырауская область - 93,
Восточно-Казахстанская область - 192,
Жамбылская область - 62,
Западно-Казахстанская область - 109,
Карагандинская область - 390,
Костанайская область - 172,
Кызылординская область - 79,
Мангистауская область - 162,
Павлодарская область - 205,
Северо-Казахстанская область - 67,
Туркестанская область - 43.
Всего в стране выявлено 835924 заболевших.