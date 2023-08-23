367 тысяч тонн кормов для скота заготовлено в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области заготовлено 367 тыс. тонн кормов. Об этом сообщил аким области Серик Шапкенов в своем докладе о ходе уборочной страды и заготовке кормов на заседании правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы региона, если для зимовки скота необходимо 600,2 тыс. тонн кормов, то 80% из них заготавливается на территории области, 20% завозится из соседних регионов. На сегодня заготовлено 61% кормов.



«В заготовке кормов задействованы 705 тракторов, 1341 косилка, 630 единиц техники для транспортировки. На покрытие расходов по заготовке кормов хозяйствам из местного бюджета выделены субсидии в размере 1,9 млрд тенге, за три года сумма субсидий увеличилась вдвое. Кроме того, если потребность хозяйств в кормовых отрубях составляет 41 тыс. тонн, то на сегодняшний день готово 45%. В целях стабилизации цен на корма за счет производителей кормов заготовлено 1,2 тысячи тонн кормовых отрубей и организована реализация по 60-65 тенге за 1 кг. 34 оператора занимаются доставкой кормов в хозяйства и продают их по 90-100 тенге за килограмм», - рассказал С. Шапкенов.