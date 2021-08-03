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3658 домашних животных загнано на штрафстоянки в СКО

3 Августа 2021 04:20
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3658 домашних животных загнано на штрафстоянки в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - 3658 домашних животных загнано на штрафстоянки в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Лето и осень – сезон скотокрадов. В управлении криминальной полиции ДП СКО призывают сельчан предпринять все меры по предупреждению этого вида криминала. И если кража скота все-таки произошла – немедленно обращаться в полицию. С начала года в СКО было зарегистрировано 19 краж скота. Раскрываемость составила 91,7%.

В основном злоумышленники угоняют лошадей с вольного выпаса и овец из летних загонов. Лошади на вольном выпасе не только создают реальную угрозу создания ДТП на трассах, но и являются желанной добычей конокрадов. Риск возрастает, если табун находится вдали от населенных пунктов.
С начала года за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных к административной ответственности было привлечено 1358 правонарушителей. 432 из них получили предупреждение, остальным были выписаны штрафы. В области функционирует 230 штрафстоянок для скота, с начала года с вольного выпаса туда была загнано свыше 3600 животных. Все эти меры предпринимаются для того, что максимально обезопасить сельчан от краж.
Если лошадей стараются угонять в степи, то баранов зачастую крадут едва ли не со двора. В жаркие летние ночи мелкий рогатый скот многие сельчане оставляют в слабо укрепленных загонах. Скотокрады это прекрасно знают: выбирают хозяйства на окраине сел, действуют быстро, используя автотранспорт, отметили полицейские.

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#Северо-Казахстанская область   #Борьба с преступностью  
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