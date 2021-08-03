Новости
-
ОНЛАЙН:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3658 домашних животных загнано на штрафстоянки в СКО
3 Августа 2021 04:20
Поделиться:
ПЕТРОПАВЛОВСК.КАЗИНФОРМ - 3658 домашних животных загнано на штрафстоянки в СКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Новости по теме730 наркограффити со стен зданий удалили в Жамбылской области Почти 100 ДТП произошло в СКО с начала года 200 человек погибло на дорогах Карагандинской области за полтора года
Лето и осень – сезон скотокрадов. В управлении криминальной полиции ДП СКО призывают сельчан предпринять все меры по предупреждению этого вида криминала. И если кража скота все-таки произошла – немедленно обращаться в полицию. С начала года в СКО было зарегистрировано 19 краж скота. Раскрываемость составила 91,7%.
В основном злоумышленники угоняют лошадей с вольного выпаса и овец из летних загонов. Лошади на вольном выпасе не только создают реальную угрозу создания ДТП на трассах, но и являются желанной добычей конокрадов. Риск возрастает, если табун находится вдали от населенных пунктов.
С начала года за нарушения правил выпаса сельскохозяйственных животных к административной ответственности было привлечено 1358 правонарушителей. 432 из них получили предупреждение, остальным были выписаны штрафы. В области функционирует 230 штрафстоянок для скота, с начала года с вольного выпаса туда была загнано свыше 3600 животных. Все эти меры предпринимаются для того, что максимально обезопасить сельчан от краж.
Если лошадей стараются угонять в степи, то баранов зачастую крадут едва ли не со двора. В жаркие летние ночи мелкий рогатый скот многие сельчане оставляют в слабо укрепленных загонах. Скотокрады это прекрасно знают: выбирают хозяйства на окраине сел, действуют быстро, используя автотранспорт, отметили полицейские.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Пьяный мужчина разгуливал с карабином по улицам Петропавловска
- 730 наркограффити со стен зданий удалили в Жамбылской области
- Почти 100 ДТП произошло в СКО с начала года
- «Продававших» паспорта вакцинации мужчин задержали в Костанае
- Штормовое предупреждение объявлено в четырех областях Казахстана
- Какая погода ожидает в августе жителей СКО
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047