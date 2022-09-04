365 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 365 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 389 912 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 65,
в городе Алматы – 33,
в городе Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 30,
в Актюбинской области – 8,
в Жетысуской области - 4,
в Атырауской области – 7,
в ВКО – 5,
в Абайской области - 5,
в Жамбылской области – 4,
в ЗКО – 48,
в Карагандинской области – 39,
в Улытауской области - 7,
в Костанайской области – 35,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 20,
в Павлодарской области – 21,
в СКО – 30,
в Туркестанской области – 1.