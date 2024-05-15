365 фактов фиктивной вакцинации от кори выявили в ВКО

365 фактов фиктивной вакцинации выявили прокуроры в ВКО, передает агентство Kazinform.

С начала 2023 года по стране зарегистрирован рост заболеваемости кори. Данное обстоятельство отмечено в отчете ЮНИСЕФ (Республика Казахстан названа страной с самой высокой заболеваемостью корью в мире).

Так, проведенной проверкой по вопросам иммунизации населения прокуратура выявила 365 фактов фиктивной иммунизации населения, 55 фактов предоставления необоснованных медицинских отводов от получения прививок.

Кроме того, медицинскими учреждениями допущено 11 видов нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

По акту надзора принимаются меры по устранению допущенных нарушений и привлечению должностных лиц к установленной законом ответственности.