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    08:00, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6

    3639 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3639 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 326,

    город Алматы - 911,

    город Шымкент - 145,

    Акмолинская область - 217,

    Актюбинская область - 207,

    Алматинская область - 265,

    Атырауская область - 80,

    Восточно-Казахстанская область - 154,

    Жамбылская область - 75,

    Западно-Казахстанская область - 83,

    Карагандинская область - 350,

    Костанайская область - 187,

    Кызылординская область - 98,

    Мангистауская область - 188,

    Павлодарская область - 218,

    Северо-Казахстанская область - 79,

    Туркестанская область - 56.

    Всего в стране выявлено 824 118 заболевших.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Общество для mail.ru
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