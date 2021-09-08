3639 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3639 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 326,

город Алматы - 911,

город Шымкент - 145,

Акмолинская область - 217,

Актюбинская область - 207,

Алматинская область - 265,

Атырауская область - 80,

Восточно-Казахстанская область - 154,

Жамбылская область - 75,

Западно-Казахстанская область - 83,

Карагандинская область - 350,

Костанайская область - 187,

Кызылординская область - 98,

Мангистауская область - 188,

Павлодарская область - 218,

Северо-Казахстанская область - 79,

Туркестанская область - 56.

Всего в стране выявлено 824 118 заболевших.