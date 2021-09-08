08:00, 08 Сентябрь 2021 | GMT +6
3639 случаев коронавируса выявили за сутки в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3639 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сoronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 326,
город Алматы - 911,
город Шымкент - 145,
Акмолинская область - 217,
Актюбинская область - 207,
Алматинская область - 265,
Атырауская область - 80,
Восточно-Казахстанская область - 154,
Жамбылская область - 75,
Западно-Казахстанская область - 83,
Карагандинская область - 350,
Костанайская область - 187,
Кызылординская область - 98,
Мангистауская область - 188,
Павлодарская область - 218,
Северо-Казахстанская область - 79,
Туркестанская область - 56.
Всего в стране выявлено 824 118 заболевших.