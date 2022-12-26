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36 спортивных объектов построили за год в Атырауской области

26 Декабря 2022, 13:17
36 спортивных объектов построили за год в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырауской области за год построено и введено в эксплуатацию 36 спортивных объектов. Об этом сообщил заместитель акима региона Жасулан Бисембиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году в области введено в эксплуатацию семь спортивных комплексов, девять тренажерных залов, два бассейна и 18 площадок. Общее количество спортивных сооружений в регионе достигло 1 212. Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных школах, увеличилось, по сравнению с прошлым годом, на 1 629 человек. В области регулярно на бесплатной основе занимаются спортом 15 550 детей и подростков», - сообщил Жасулан Бисембиев.

В этом году во всех районах открыты клубы физической подготовки для детей и подростков. Количество тренирующихся в прошлом году составило 6 498 человек, а в этом на 814 больше. Количество занимающихся в спортивных клубах увеличилось на 633 и достигло 4 276 человек.

«Физкультурно-оздоровительную работу в регионе ведут 663 тренера. По сравнению с прошлым годом количество специалистов увеличилось на 60. В этом году на обучение в вузах по специальности «Физическая культура и спорт» выделено 40 грантов.

Спортсмены области на чемпионатах Республики Казахстан завоевали 800 медалей, в том числе 220 золотых, 285 серебряных, 295 бронзовых. Звание «Мастер спорта международного класса» присвоено шести спортсменам, звание «Мастер спорта Республики Казахстан» – 57 спортсменам, «Кандидат в мастера спорта» - 256 спортсменам»,- рассказал Жасулан Бисембиев.

Фото: РСК


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