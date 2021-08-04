36 сортов яблок и 30 сортов винограда выращивает жамбылский садовод

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Садоводство и виноградарство активно развивают крестьянские хозяйства Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В 2006 году заложил свой первый яблоневый сад аграрий из села Мойынкум Шуского района Мирислам Аллахверанов, возглавляющий с 2006 года крестьянское хозяйство «Зам-Зам». В первый же год, с первых 18 гектаров, хозяйство получило порядка 30-ти тонн урожая яблок различных сортов, обеспечив постоянными рабочими местами 18 односельчан.

КХ «Зам-Зам» начало тогда выращивать полузабытые ныне сорта - «белый налив», «шафран», «мельба», «монтеро». Сегодня здесь хорошо прижились 36 сортов яблок, среди которых «голден делишес», «ред делишес» и другие популярные сорта. Помимо этого, три гектара отведено под виноградники, где растут 30 сортов винограда. С одного гектара собирают до 15 - 18 тонн урожая.

«У нас на сегодняшний день сорок гектаров яблоневого сада, три гектара винограда, - говорит глава крестьянского хозяйства «Зам–зам». – Яблоневый сад начали сажать и получали субсидии от государства, стимул был. Благодаря государству, начали работать. Сейчас у нас более 20 тысяч корней яблонь, есть французские и итальянские сорта. В этом году посадили сливы, абрикосы. Сортовые саженцы берем в Меркенском районе, в питомнике «Гүлдер», там глава Александр Бондарь, мы с ним работаем с 2006 года. В прошлом году собрали 500 тонн продукции».

По словам Мирислама Аллахверанова, собранная продукция реализуется на рынках Шуского района, в других районах жамбылского региона, в Алматинской области.

«Хотя там, в Алматы, и свои яблоки есть, но наши шуские яблоки вкусные, и их забирают. Тем более что оптовые цены у нас очень дешевые - по 100 – 150 тенге яблоки и по 200 – 250 тенге виноград. Наш казахстанский народ должен потреблять нормальный, экологически чистый продукт по более низким ценам. Надо идти навстречу покупателю», - говорит он.

До 10 - 15 тонн фруктовой продукции в год Мирислам Аллахверанов бесплатно раздает односельчанам - многодетным семьям и старикам.

Объем собственного хранилища крестьянского хозяйства «Зам-Зам» составляет 50 тонн. Оставшуюся продукцию отправляют в меркенский питомник «Гүлдер», занимая площадь для хранения 500 тонн продукции.

В весенний период к работе в садах привлекается 30 человек из местных жителей, а осенью, когда идет сбор урожая, трудятся до 70 местных жителей. Помимо этого, работники КХ «Зам-Зам» получают бесплатно фрукты - витамины для детей и для заготовки варенья и джемов на зиму.

«Если бы не помощь государства, не было бы наших садов», - уверен Мирислам Аллахверанов.