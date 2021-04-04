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36 семей переселились с начала года из Туркестанской области в северные регионы

4 Апреля 2021, 15:37
36 семей переселились с начала года из Туркестанской области в северные регионы

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В конференц-зале Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan» состоялось заседание, где обсуждался вопрос переселения жителей из густонаселенного южного края в северные регионы, которые испытывают дефицит трудовых ресурсов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

С помощью платформы Zoom в заседании приняли участие руководителя управления координации занятости и социальных программ Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей, ответственные специалисты, депутаты Туркестанского областного маслихата, начальники отделов занятости.

Модератор заседания – первый заместитель председателя Туркестанского областного филиала партии «Nur Otan», депутат областного маслихата Бейсенбай Тажибаев отметил, что сфера миграции – вопрос, имеющий стратегическое значение.

«Предвыборная программа партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойная жизнь каждому!» нацелена на повышение благосостояния населения. В этой связи предоставляются большие возможности для эффективной координации трудовых ресурсов путем переселения жителей региона в северные регионы, где много свободных вакансий. За 5 лет реализации «Дорожной карты занятости-2020» в ВКО, СКО, Павлодарскую и Костанайскую области переселились более 20 тысяч человек, 6 тысяч из них, или около 1700 семей, – жители Туркестанской области. Мы должны всячески помогать гражданам, изъявившим желание переехать в северные регионы, активизировать разъяснительную и информационную работу. Каждый гражданин должен знать, на какую поддержку со стороны государства может рассчитывать», – сказал Б. Тажибаев.

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Заместитель руководителя Туркестанского областного управления координации занятости и социальных программ Нуржан Нурашов отметил, что 30% переселившихся по Государственной программе «Еңбек» – это жители Туркестанской области. По его сведениям, в результате проведенной работы с начала года из Туркестанской области переселились 36 семей, 117 человек. Всего среди переселившихся за пять лет из Туркестанского региона 2 286 – трудоспособные граждане, 1545 из них обеспечены постоянной работой.

Гражданам, решившимся на переезд на север, в рамках программы «Еңбек» на каждого члена семьи выплачивается материальная помощь в размере 35 МРП (102 095 тенге). Помимо этого, предусмотрены субсидии на покрытие расходов в течение 12 месяцев на аренду жилья. Один человек, переселившийся в город, получит помощь на аренду жилья в размере 20 МРП (58 340 тенге), а если членов семьи от двух до четырех – 25 МРП (72 925 тенге). В сельской местности на одного переселившегося человека – 15 МРП (43 755 тенге) помощи на аренду жилья, если количество членов семьи от двух до четырех – 18 МРП (52 506 тенге).

На заседании, где рассматривались эти и другие вопросы, свои предложения высказали представители социальной сферы пяти регионов. Заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Северно-Казахстанской области Ринат Елжасов сообщил, что в регионе имеется более 1 тысячи свободных вакансий. По словам начальника отдела управления координации занятости и социальных программ Павлодарской области Меруерт Есенбаевой, 78% трудоспособных граждан обеспечены постоянной работой. Своим мнением поделились и ответственные специалисты из Костанайской области, ВКО. Одной из главных тем для обсуждения было обеспечение жильем. Участники заседания озвучили проблемы в этом вопросе и отметили, что их нужно предложить для рассмотрения депутатам Мажилиса Парламента РК.

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По итогам заседания принято решение открыть в городских и районных центрах занятости уголки, где любой желающий сможет получить консультации по переселению в северные регионы в рамках программы «Еңбек». Будет проводиться также работа по поиску спонсоров для помощи в переселении, составлению списка семей, активизации информационной работы. Поддержку получило и предложение по созданию в интернете единого информационного пространства для желающих переселиться из Туркестанской области в северные области. Все филиалы партии «Nur Otan» в Туркестанской области совместно с местными акиматами активно включатся в эту работу.

На сегодня по количеству переселившихся в северные регионы лидируют в Туркестанской области Жетысайский, Мактааральский, Сарыагашский, Келесский, Казыгуртский, Сайрамский районы и город Арысь. Это свидетельствует о том, что в этих районах разъяснительная работа проводится на должном уровне.

Министерство труда и соцзащиты населения Республики Казахстан утвердило региональные квоты для кандасов и переселенцев. Таким образом, в 2021 году для Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей предусмотрены квоты для 6 039 человек.

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