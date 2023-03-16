36 сел Атырауской области находятся под угрозой подтопления

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На территории области устранили угрозу подтопления в 15 населенных пунктах из 51. В 36 селах по-прежнему сохраняется угроза паводка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В области насчитывается 51 населенный пункт, где существует угроза подтопления. Для проведения противопаводковых мероприятий подготовлено 12 тонн горючего, более 27 тысяч мешков, более 5 тысяч коек. Уровень воды на территории, где расположены садоводческие товарищества, под контролем. Подготовлено 485 тонн песка, глины, щебня», - проинформировал начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций ДЧС области Асланбек Гафиз.

Для подготовки к весенним паводкам акимат области в январе утвердил план профилактических работ. В Кызылкогинском районе провели аэровизуальные обследования для разведки паводковой ситуации на реках Ойыл и Сагиз.

В ведомстве сообщают, что сейчас ситуация стабильная. Техники в городе и районах достаточно.

«Для предупреждения и ликвидации паводковой опасности разработана комплексная Дорожная карта, при реализации которой устранена угроза подтопления 15 населенных пунктов из 51. В 36 селах возможно подтопление. На территории области в состоянии готовности находятся 1 153 человека, 303 единицы техники, 16 плавсредств и 107 мотопомп. Отработаны маршруты эвакуации и готовность автотранспорта», - сказал главный специалист областного управления мобилизационной подготовки и гражданской защиты Мейрамбек Таиров.

Ранее сообщалось, что подтопление села Миялы в Атырауской области удалось предотвратить. В двух поселках Кызылкогинского района Атырауской области завершили откачку талых вод.

Фото: из открытых источников