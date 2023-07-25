36 пожаров на общественном транспорте зарегистрировали за полгода в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О состоянии пожарной безопасности на автомобильном транспорте в столице рассказал. начальник управления государственного пожарного контроля департамента по чрезвычайным ситуациям города Астаны Еркин Отаргалымулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«Опыт работы в области предупреждения и борьбы с природными пожарами, а также анализ состояния дел показали наличие ряда негативных факторов, влияющих на пожароопасность, среди них повышение фоновой температуры и отсутствие осадков. В связи с высокой пожароопасностью, жителям и гостям столицы необходимо соблюдать правила пожарной безопасности дома и на природе, а также запрещено сжигать травянистые растения на всех категориях земель в период повышенной пожарной опасности», - сказал Еркин Отаргалымулы на брифинге в Службе коммуникаций города Астаны.

Спикер также доложил об оперативной обстановке с пожарами на транспорте.

«Эксплуатация автотранспортных средств на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и электрооборудования, а также несанкционированным использованием различного дополнительного электрооборудования (система зажигания, приборы освещения, световые и звуковые сигнализации и др.) приводят к перегреву, короткому замыканию электрооборудования, итогом которых является пожар», - заявил Еркин Отаргалымулы.

Было отмечено, что согласно проведенному анализу пожароопасными остаются транспортные средства, срок использования которых от 10 и более лет.

«С 2018 года на территории города зарегистрировано 1023 пожара, что составляет 1/3 от их общего количества. В первом полугодии этого года зарегистрировано 36 пожаров на общественном транспорте. Основным фактором пожаров на транспорте является длительный срок эксплуатации и некачественное проведение технического осмотра», - добавил Еркин Отаргалымулы.