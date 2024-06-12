36 пассажиров вез в Туркестанскую область водитель автобуса с подложными номерами, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

С 10 по 16 июня на территории Жамбылской области проводится ОПМ «Автобус».

С раннего утра стражи порядка проверяют, как проводится предрейсовый осмотр автобусов и медицинский осмотр водителей, наличие правоустанавливающих документов, техническое состояние транспортных средств. Затем начались проверки на линии.

Так, за первый день полицейскими при надзоре за дорожным движением выявлено 131 нарушение ПДД, совершенное водителями общественного транспорта.

— За нарушение правил перевозки пассажиров и грузов привлечены три водителя, за незаконное переоборудование — 10, за непрохождение техосмотра — 19, за нарушение правил маневрирования — 24, за нарушение законодательства РК об обязательном страховании — 13, еще 13 — за превышение скорости движения, — сказал первый заместитель начальника ДП Жамбылской области Курмет Мажикенов.

Кроме того, полицейскими на 350 км автодороги Западная Европа-Западный Китай установлен 49-летний водитель, управлявший междугородним автобусом Yutong с подложными регистрационными номерными знаками, который направлялся из Алматы в Туркестанскую область.

Автобус был водворен на штрафстоянку, 36 пассажиров отправлены по месту следования на другом автобусе. Решением суда нарушитель был арестован на двое суток и лишен водительских прав на один год.

Всего за первый день ОПМ «Автобус» на стоянку помещены 12 единиц общественного транспорта.





