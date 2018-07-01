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36 многоэтажек построят в этом году в Кызылординской области

19 Июля 2018 16:09 200
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36 многоэтажек построят в этом году в Кызылординской области

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области с начала года сдано в эксплуатацию 228 тысяч квадратных метров жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

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Как сообщил аким области Крымбек Кушербаев на очередном заседании областного маслихата, на данный момент в регионе ведется строительство 42 многоэтажных домов на 1 726 квартир, 36 домов будет сдано в текущем году. В том числе планируется сдача 16 многоэтажных домов - целого микрорайона в Кызылорде, на левом берегу Сырдарьи.

«В этом году мы планируем сдать не меньше, чем в 2017 году - 667 тысяч квадратных метров жилья», - добавил аким области.

Кроме того, в этом году поставлена задача максимально обеспечить социально уязвимые группы населения доступным жильем. С этой целью разработана Дорожная карта строительства жилья «Орда». Первыми жилье по этой программе получат жители аварийных домов и общежитий.

Автор: Адильжан Умбет

 

 

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Ключевые слова: Акимат, Кызылординская область, Жилье, Строительство,
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Перевод:

Мейрамбек Байгарин

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