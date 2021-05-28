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    14:06, 28 Май 2021 | GMT +6

    36 фактов незаконного недропользования выявили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В целях выявления и пресечения фактов браконьерства и нарушений природоохранного законодательства на территории Туркестанской области, полицейскими совместно с заинтересованными службами в составе мобильных групп регулярно осуществляется профилактическая работа и проводятся рейдовые мероприятия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

    В результате данных мероприятий, инспекторами природоохранной полиции Местной полицейской службы ДП Туркестанской области зарегистрировано 36 фактов незаконного пользования недрами. В отношении нарушителей собраны материалы по статье 139 КоАП РК «Нарушение права государственной собственности на недра» и направлены в департамент экологии для привлечения к административной ответственности.

    «За время отработок стражи порядка изъяли в качестве вещественных доказательств более 60 единиц спецтехники, в том числе 14 погрузочной и 47 грузовой техники. Изъятый автотранспорт водворен полицейскими на штрафстоянку. К примеру, с начала текущего года в Келесском, Сарыагашском и Казыгуртского районах выявлено 11 фактов незаконной добычи гравия, а возле г. Кентау - 2 факта. Собранные материалы также направили в департамент экологии», - проинформировали в ДП.

    Вместе с тем, полицейские Туркестанской области предупреждают об ответственности за ответственности за незаконное пользование недрами и призывают граждан не нарушать природоохранного законодательства.


    Теги:
    Туркестанская область Правоохранительные органы
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