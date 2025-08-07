РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    09:30, 07 Август 2025 | GMT +5

    359 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг в Казахстане

    С начала 2025 года через Портал социальных услуг выполнено 359,1 тысячи заказов лиц с инвалидностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК.

    инвалидность
    Фото: freepik

    В том числе:

    • порядка 279 тыс. на технические средства реабилитации (далее — ТСР); 
    • 8,3 тыс. — на услуги жестового языка; 
    • 25,5 тыс. — на услуги индивидуального помощника; 
    • 46,3 тыс. — на санаторно-курортное лечение.

    Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

    Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.

    Обеспечение лиц с инвалидностью (далее — ЛСИ) средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

    На сегодня на Портале зарегистрированы 669 поставщиков специальных социальных услуг, 1012 поставщиков ТСР, более 31 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 761 — жестового языка и 133 — санаторно-курортного лечения.

    Теги:
    Социальная поддержка Минтруда и соцзащиты РК Лица с инвалидностью Цифровизация
    Наталья Мосунова
    Автор
