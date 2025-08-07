359 тысяч услуг получили лица с инвалидностью через Портал соцуслуг в Казахстане
С начала 2025 года через Портал социальных услуг выполнено 359,1 тысячи заказов лиц с инвалидностью, передает агентство Kazinform со ссылкой на Минтруда и соцзащиты РК.
В том числе:
- порядка 279 тыс. на технические средства реабилитации (далее — ТСР);
- 8,3 тыс. — на услуги жестового языка;
- 25,5 тыс. — на услуги индивидуального помощника;
- 46,3 тыс. — на санаторно-курортное лечение.
Портал позволяет лицам с инвалидностью самостоятельно выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.
Заказ вида помощи осуществляется посредством подтверждения электронной цифровой подписью услугополучателя. Получить заказанные ТСР можно посредством доставки либо самовывозом.
Обеспечение лиц с инвалидностью (далее — ЛСИ) средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.
На сегодня на Портале зарегистрированы 669 поставщиков специальных социальных услуг, 1012 поставщиков ТСР, более 31 тыс. поставщиков услуг индивидуального помощника, 761 — жестового языка и 133 — санаторно-курортного лечения.