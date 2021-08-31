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359 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области

31 Августа 2021 10:35
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359 случаев коронавируса выявили за сутки в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано свыше 350 случаев коронавируса. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 31 августа в области зарегистрировано 43 243 лабораторно подтвержденных случая КВИ, из них с симптомами - 30 487. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил 2023,2. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели снизился с 1,1% до 0,9%.

«За последние сутки зарегистрировано 359 случаев КВИ, темп прироста - 0,8%, из них 304 симптомных и 55 бессимптомных случаев. Из 359 выявленных случаев КВИ детей до 14 лет - 49, 33 случаея среди школьников и 7 случаев среди студентов», - сообщили в ДСЭК области.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский- 19, Балхашский-8, Енбекшиказахский - 18, Ескельдинский – 13, Жамбылский-17, Илийский-9, Карасайский-20, Каратальский - 3, Коксуский - 2, Панфиловский - 21, Сарканский - 15, Талгарский - 32, Уйгурский - 8, г.Талдыкорган - 163, г.Текели - 11. Выписано всего 36 495, за сутки из стационара выписано 54 пациентов, снято с домашней изоляции -346 человек с диагнозом КВИ +.

На сегодня против коронавирусной инфекции по области первым компонентом привито 670 937 тысяч лиц. Обе компонента получили 546 479 человек.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Гульзат Сахова

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