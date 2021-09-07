08:00, 07 Сентябрь 2021 | GMT +6
3583 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3583 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 327,
город Алматы - 957,
город Шымкент - 106,
Акмолинская область - 221,
Актюбинская область - 189,
Алматинская область - 246,
Атырауская область - 67,
Восточно-Казахстанская область - 169,
Жамбылская область - 82,
Западно-Казахстанская область - 45,
Карагандинская область - 398,
Костанайская область - 203,
Кызылординская область - 50,
Мангистауская область - 192,
Павлодарская область - 221,
Северо-Казахстанская область - 76,
Туркестанская область - 34.
Всего в стране выявлено 820479 заболевших.