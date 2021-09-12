3575 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3575 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Coronavirus2020.kz.

город Нур-Султан - 316,

город Алматы - 869,

город Шымкент - 115,

Акмолинская область - 198,

Актюбинская область - 187,

Алматинская область - 332,

Атырауская область - 90,

Восточно-Казахстанская область - 164,

Жамбылская область - 65,

Западно-Казахстанская область - 94,

Карагандинская область - 405,

Костанайская область - 170,

Кызылординская область - 85,

Мангистауская область - 139,

Павлодарская область - 213,

Северо-Казахстанская область - 87,

Туркестанская область - 46.

Всего в стране выявлено 839499 заболевших.