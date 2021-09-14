357 млн тенге выделено на создание стабфонда в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – На 157 млн тенге из стабилизационного фонда в Северо-Казахстанской области были закуплены медикаменты. Об этом рассказал заместитель акима Северо-Казахстанской области Аскар Сакипкереев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, сегодня о мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции рассказали представители акимата и управления здравоохранения Северо-Казахстанской области.

«Как вы знаете, у нас создан областной стабилизационный фонд. На эти цели были выделены 357 млн тенге. Из них на 157 млн тенге были приобретены лекарственные средства – 21 наименование. Касательно реализации в розничной сети через стационары, могу сказать, что на сегодняшний день проблема возникла из-за того что, как вы знаете, пять видов лекарств даются бесплатно. Когда приобретали лекарства в стабилизационный фонд, мы приобрели большой объем ибупрофена и парацетамола на 25 млн тенге. На сегодняшний день этими лекарствами обеспечиваем бесплатно. Сегодня подключили к этому 146 аптечных пунктов. Сегодня на реализации находятся лекарства на сумму порядка 53,5 млн тенге, уже реализованы - на 9 млн тенге», - прокомментировал заместитель акима области.