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351 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

27 Февраля 2022 08:00
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351 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

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Всего в стране подтверждено 1 302 059 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 15,

в городе Алматы – 110,

в городе Шымкент – 1,

в Акмолинской области –15,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 15,

в Атырауской области – 3,

в ВКО – 22,

в Жамбылской области – 2,

в ЗКО – 14,

в Карагандинской области – 35,

в Костанайской области – 45,

в Кызылординской области – 6,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 26,

в СКО – 35,

в Туркестанской области – 3.

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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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