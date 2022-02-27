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351 случай заболевания коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
27 Февраля 2022 08:00
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 351 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
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Всего в стране подтверждено 1 302 059 случая, из них:
в городе Нур-Султан – 15,
в городе Алматы – 110,
в городе Шымкент – 1,
в Акмолинской области –15,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 15,
в Атырауской области – 3,
в ВКО – 22,
в Жамбылской области – 2,
в ЗКО – 14,
в Карагандинской области – 35,
в Костанайской области – 45,
в Кызылординской области – 6,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 26,
в СКО – 35,
в Туркестанской области – 3.
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