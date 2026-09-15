351 млн теңге получили от проката снятых за счет господдержки фильмов в Казахстане

С января 2023 года по август 2026 года Государственный центр поддержки национального кино получил 351,4 млн теңге от доходов с проката фильмов, снятых на бюджетные деньги. Об этом сообщили в Министерстве культуры и информации РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform.

В ведомстве отметили, что Центр кино, являясь некоммерческой организацией, передает все права на реализацию и продажу созданного фильма производителям и продюсерам, с целью получения ими доходов с проката.

Согласно действующему законодательству, 20% с этих доходов перечисляется Центру кино.

— За период с января 2023 года по август 2026 года сумма таких поступлений составляет 351,4 млн теңге, — говорится в ответе Министерства.

При оценке эффективности господдержки ведомство учитывает не только финансовую отдачу от фильма. В числе критериев — выполнение договорных обязательств, завершение производства, зрительский охват, результаты проката, международное продвижение и фестивальные результаты, а также культурная, образовательная и социальная значимость проекта.

Вместе с тем, в Минкультуры подчеркнули, что важными задачами остаются сохранение национального историко-культурного наследия, развитие государственного языка, поддержка молодых кинематографистов, авторского, документального и анимационного кино.

Ранее сообщалось, что с начала года при господдержке завершено производство пяти художественных фильмов. До конца года планируется завершить еще 17 кинопроектов.

Какие фильмы выйдут в прокат до конца года, — читайте здесь.