+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: 4 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

350 тысяч саженцев высадят в Алматы

23 Февраля 2022 14:59
Поделиться:
350 тысяч саженцев высадят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году планируется высадить около 350 тысяч саженцев. Особое внимание уделяется Алатаускому, Жетысускому и Турксибскому районам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане
Протяженность ливневок увеличили в два раза в Петропавловске Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева Снег на севере Казахстана прогнозируют синоптики

В пресс-службе акимата города сообщили, что до конца года будет достигнут общий трехлетний показатель в 1 млн зеленых насаждений в рамках акции «Жасыл Алматы».

«На сегодня высажено 633 тысячи саженцев. Общая площадь озеленяемой территории составила 404,11 га. Ассортимент деревьев, высаживаемых в городе, подбирается совместно с научным сообществом, ландшафтными экспертами в зависимости от климата и состава почвы», - отметили в акимате.

Наряду с масштабной работой по озеленению кардинально изменилась сама политика озеленения – произошел переход от бесконтрольных посадок к уходу за деревьями – лечению зеленого фонда и поддержанию биоразнообразия.

Для полива зеленых насаждений Алматы построены новые скважины, инвентаризована арычная сеть. В целях улучшения приживаемости зеленых насаждений планируется строительство 27 водозаборов для поливочной системы.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Экология   #Акимат   #Природа  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Протезно-ортопедические изделия из вторсырья будут выпускать в Нур-Султане
Протяженность ливневок увеличили в два раза в Петропавловске
Президент РК принял акима Алматы Ерболата Досаева
Снег на севере Казахстана прогнозируют синоптики
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
2 Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
3 Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
4 Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
5 В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
6 Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Читайте также
Эффективно использовать возможности государственных программ призвали сельчан в Жамбылской области
Землетрясение произошло в 352 км от Алматы
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президент Казахстана провел встречу с Лакшми Митталом
Первый заместитель начальника назначен в департаменте полиции ВКО
Глава государства провел оперативное совещание Совета Безопасности
В режим повышенной готовности со следующей недели перейдут службы ЧС в СКО
Новое постановление об ограничительных и карантинных мерах вышло в Нур-Султане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив