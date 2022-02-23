350 тысяч саженцев высадят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году планируется высадить около 350 тысяч саженцев. Особое внимание уделяется Алатаускому, Жетысускому и Турксибскому районам, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В пресс-службе акимата города сообщили, что до конца года будет достигнут общий трехлетний показатель в 1 млн зеленых насаждений в рамках акции «Жасыл Алматы».
«На сегодня высажено 633 тысячи саженцев. Общая площадь озеленяемой территории составила 404,11 га. Ассортимент деревьев, высаживаемых в городе, подбирается совместно с научным сообществом, ландшафтными экспертами в зависимости от климата и состава почвы», - отметили в акимате.
Наряду с масштабной работой по озеленению кардинально изменилась сама политика озеленения – произошел переход от бесконтрольных посадок к уходу за деревьями – лечению зеленого фонда и поддержанию биоразнообразия.
Для полива зеленых насаждений Алматы построены новые скважины, инвентаризована арычная сеть. В целях улучшения приживаемости зеленых насаждений планируется строительство 27 водозаборов для поливочной системы.
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