350 случаев коронавируса за сутки выявили в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 350 случаев коронавируса. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 10 августа в области зарегистрировано 35 523 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 23 949. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1662,0.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 2,1%, Балхашский - 1,2%, Ескелдинский - 1,5%, Карасайский - 1,6%, Каратальский - 1,2%, Кербулакский - 1,8%, Сарканский - 1,8%, Кегенском - 1,8% районах.

За последние сутки зарегистрировано 350 случаев КВИ, темп прироста – 1,0%, из них 293 симптомных и 57 бессимптомных случаев. 28 случаев зарегистрировано среди школьников (на летних каникулах) и 4 случая - среди студентов.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский - 11, Балхашский - 8, Енбекшиказахский - 28, Ескельдинский - 10, Жамбылский -12, Илийский - 23, Карасайский - 27, Каратальский - 26, Кербулакский - 9, Коксуский - 9, Панфиловский - 20, Сарканский - 2, Талгарский - 64, Уйгурский - 5, г.Капчагай - 6, г.Талдыкорган - 72, г.Текели-18.

Всего выписано 28 854 пациентов, за сутки из стационара выписано 71 пациент, снято с домашней изоляции 19 человек.