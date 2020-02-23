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350 кустов клена и каштанов посадили в Туркестане

23 Февраля 2020 12:25
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350 кустов клена и каштанов посадили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – В Туркестане полным ходом идут работы по благоустройству и озеленению города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

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«Экологи призывают население повышать экологическую культуру окружающей среды, природы, общества и содержать город в чистоте», - говорится в сообщении.

Сотрудники департамента природных ресурсов и природопользования области посадили в городе 350 кустов клена и каштанов.

К работе по благоустройству, озеленению были подключены районные, городские акиматы и управления области, город был поделен на 32 сектора. Каждый сектор отвечает за посадку деревьев и благоустройство своей территории.


На нескольких улицах города выполняется ландшафтный дизайн, для удобства жителей предусмотрены лампочки, мусоропроводы и места для отдыха.


На совещании под председательством заместителя акима области Мейржана Мырзалиева была представлена комплексная работа на 2020-2021 годы с целью улучшения экологической обстановки в регионе.


В его работе приняли участие представители районных, городских акиматов и руководители управлений. Обсуждая Комплексный план по улучшению окружающей среды, ключевыми вопросами стали: уменьшение загрязнения воздуха, газификация города, энергосбережение и развитие зеленого пояса, твердых отходов. В завершении встречи были даны соответствующие задания о строгом выполнении всех намеченных мероприятий.


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Ключевые слова: Туркестанская область, Экология,
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